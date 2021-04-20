Президент припинив громадянство трьох відомих контрабандистів, - ЗМІ

Двоє з них під санкціями РНБО

Двоє з них під санкціями РНБО

Про це повідомляє УНН, передає RegioNews.

У розпорядженні УНН є Указ Президента України про припинення громадянства України Вадима Альперіна, Араіка Амірханяна та Олександра Єрімічука.

Президент України підписав Указ про припинення громадянства Вадима Альперіна, Араіка Амірханяна та Олександра Єрімічука на підставі пункту 26 ст. 106 Конституції України (яка регламентує повноваження Глави держави) та ст. 17 і 19 ЗУ "Про громадянство України” (регламентують припинення та втрату громадянства).

Наступним кроком має стати депортація трьох уже колишніх громадян України, - повідомляє видання.

Вадима Альперіна Президент України назвав "хрещеним батьком контрабанди”. Альперін був затриманий за підозрою у створенні злочинної організації, яка займалася махінаціями з розмитненням товарів, які ввозилися в Україну. У межах розслідування НАБУ був затриманий 27 листопада 2019 року. Однак за кілька днів вийшов під заставу. Альперіна пов’язують з судном "Фаіна”, яке ще 2008 року перевозило українські танки до Кенії, про що стало відомо після захоплення судна сомалійськими піратами. В додатку до Указу Президента про запровадження санкцій вказується, що Альперін, окрім громадянства України, має громадянство Ізраїлю.

Олександра Єрімічука з Буковини називають "Слон”. Діяльність його на Буковинській митниці пов’язують з колишнім народним депутатом, членом партії "Народний фронт” Максимом Бурбаком. Також, за інформацією ЗМІ, Єрімічук нібито контролює постачання товарів широкого вжитку з Туреччини та Китаю. За наявною інформацією, Єрімічук має громадянство Румунії.

Араік Амірханян відомий тим, що кілька разів потрапляв у поле зору ЗМІ та правоохоронців після "розмов” з представниками Укравтодору (компанії, пов’язані з ним, виконували підрядні роботи з будівництва доріг за бюджетні кошти) та АМКУ. Найбільшого розголосу набув інцидент, що стався у 2015 році, коли було скоєно напад на тодішнього голову Укравтодору Андрія Батищева у його власному кабінеті. З іменем Амірханяна пов’язують ще кілька подібних інцидентів, за які він навіть затримувався.

У червні 2019 року СБУ затримала Амірханяна за підозрою у створенні "механізму незаконного переправлення” людей з України в Росію через Крим, а також незаконному заволодінні майном українських підприємств на суму майже 20 млн грн. А також за підозрою у змові зі співробітниками АМКУ щодо 200 заблокованих тендерів на понад 20 млрд грн. Однак Амірханян вийшов під заставу. Наразі він оголошений у розшук. Ймовірно, перебуває у Франції. У лютому 2021 року СБУ повідомили Амірханяну про підозру у справі про привласнення 500 млн грн бюджетних коштів. Однак, частина компаній, які пов’язують з Амірханяном, продовжують спроби участі у тендерах на будівництво доріг.

Як повідомлялося 14 квітня, фігурантів списку "топ-10 контрабандистів" можуть позбавити українського громадянства – ЗМІ. Вони, окрім українського, також мають громадянства інших країн.

Раніше ЗМІ оприлюднили список контрабандистів, проти яких РНБО запровадила санкції. Президент Зеленський заявляв, що окремі персони із цього списку мають подвійне і навіть потрійне громадянство.