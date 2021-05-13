Під судом, де розглядають справу Медведчука, сталася сутичка
Під Печерським районним судом міста Києва, де триває засідання із обрання запобіжного заходу нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчку, сталася сутичка.
Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.
Відомо, що конфлікт виник через плакат з вимогою відправити Медведчука під варту, його розгорнули учасники акції, яка проходить під будівлею суду.
Інші особи, які були під судом, спробували цей плакат забрати, що й спровокувало сутичку. Наразі з учасниками сутички правоохоронці проводять роз'яснювальну бесіду. Поліцейські нікого не затримали”, - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє видання Страна.UA, конфлікт виник між націоналістами, які присутні під судом, та членами організації "Патріоти за життя”, яка близька до партії ОПЗЖ.
В результаті інциденту суд про всяк випадок повністю закрили.
Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ. Правоохоронці обшукували кабінети Віктора Медведчука.
Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак.
12 травня стало відомо, що Медведчук прибув на допит до Офісу Генпрокурора.
Також повідомлялось, що суд відхилив клопотання про взяття Медведчука на поруки 40 нардепів.