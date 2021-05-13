Підозрюваний у вбивстві Каті Гандзюк Мангер має намір балотуватися до Верховної Ради
Про це він повідомив у суді
Про це він повідомив у суді
Владислав Мангер хоче болотуватися у ВР України по 184 округу, який "звільнився" після того, як нардеп Колихаєв був обраний мером Херсона.
Про це повідомляє Херсонське видання "Мост", передає RegioNews.
Екс-голова Херсонської облради Владислав Мангер просив суд випустити його з СІЗО, щоб він міг брати участь у виборах до Верховної Ради на 184 окрузі. Мангера підозрюють у вбивстві Херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Округ "звільнився" після того, як обраний від нього нардеп Ігор Колихаєв восени минулого року став мером Херсона.
Суд не підтримав клопотання.
Як повідомлялося, за справі Гандзюк запобіжний захід без права внесення застави для Мангера і Левіна продовжили до 9 липня. Так виключається тиск на слідство і свідків.
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