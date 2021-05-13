Прокурори просять взяти Медведчука під варту до 10 липня

Судове засідання з обрання запобіжного заходу голові політради партії ОПЗЖ триває, йому загрожує до 15 років ув'язнення

Судове засідання з обрання запобіжного заходу голові політради партії ОПЗЖ триває, йому загрожує до 15 років ув'язнення

Фото: із відкритих джерел

Про це стало відомо із трансляції засідання, передає RegioNews.

Прошу застосувати щодо Медведчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10 липня, визначити заставу у розмірі 300 млн 930 гривень", - заявив прокурор.

Також відомо, що Віктору Медведчуку просять обрати зобов'язання здати на зберігання закордонний паспорт і носити електронний браслет, якщо буде оголошений вирок і він внесе заставу.

Також під час засідання прокурор заявив, що кримінальні правопорушення, які йому інкримінують, відносяться до особливо тяжких, тому нардепу загрожує до 15 років в'язниці. У нього можуть конфіскувати майно.

Кримінальні правопорушення, які інкримінуються Медведчуку, відносяться до особливо тяжких, оскільки передбачають можливість покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна", - сказав прокурор.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ. Правоохоронці обшукували кабінети Віктора Медведчука.

Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак.

12 травня стало відомо, що Медведчук прибув на допит до Офісу Генпрокурора.

Також повідомлялось, що суд відхилив клопотання про взяття Медведчука на поруки 40 нардепів.