Прокурори просять взяти Медведчука під варту до 10 липня
Сторона обвинувачення просить арештувати підозрюваного в державній зраді нардепа Віктора Медведчука до 10 липня.
Про це стало відомо із трансляції засідання, передає RegioNews.
Прошу застосувати щодо Медведчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10 липня, визначити заставу у розмірі 300 млн 930 гривень", - заявив прокурор.
Також відомо, що Віктору Медведчуку просять обрати зобов'язання здати на зберігання закордонний паспорт і носити електронний браслет, якщо буде оголошений вирок і він внесе заставу.
Також під час засідання прокурор заявив, що кримінальні правопорушення, які йому інкримінують, відносяться до особливо тяжких, тому нардепу загрожує до 15 років в'язниці. У нього можуть конфіскувати майно.
Кримінальні правопорушення, які інкримінуються Медведчуку, відносяться до особливо тяжких, оскільки передбачають можливість покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна", - сказав прокурор.
Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ. Правоохоронці обшукували кабінети Віктора Медведчука.
Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак.
12 травня стало відомо, що Медведчук прибув на допит до Офісу Генпрокурора.
Також повідомлялось, що суд відхилив клопотання про взяття Медведчука на поруки 40 нардепів.