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13 мая 2021, 17:24 4856

Под судом, где рассматривают дело Медведчука, произошла стычка

13 мая 2021, 17:24 4856
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Конфликтная ситуация возникла между националистами и членами организации "Патриоты за жизнь"
Конфликтная ситуация возникла между националистами и членами организации "Патриоты за жизнь"
Фото: rbc.ua
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Под Печерским районным судом города Киева, где проходит заседание по избранию меры пресечения нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчку, произошло столкновение.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Известно, что конфликт возник из-за плаката с требованием отправить Медведчука под стражу, его развернули участники акции, которая проходит под зданием суда.

Другие лица, которые были под судом, попытались этот плакат убрать, что и спровоцировало столкновение. Сейчас с участниками столкновения правоохранители проводят разъяснительную беседу. Полицейские никого не задержали", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание Страна.UA, конфликт возник между националистами, которые присутствуют под судом, и членами организации "Патриоты за жизнь", которая близка к партии ОПЗЖ.

В результате инцидента суд на всякий случай полностью закрыли.

Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.

Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.

12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.

Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов.

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