Под судом, где рассматривают дело Медведчука, произошла стычка
Под Печерским районным судом города Киева, где проходит заседание по избранию меры пресечения нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчку, произошло столкновение.
Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.
Известно, что конфликт возник из-за плаката с требованием отправить Медведчука под стражу, его развернули участники акции, которая проходит под зданием суда.
Другие лица, которые были под судом, попытались этот плакат убрать, что и спровоцировало столкновение. Сейчас с участниками столкновения правоохранители проводят разъяснительную беседу. Полицейские никого не задержали", - говорится в сообщении.
Как сообщает издание Страна.UA, конфликт возник между националистами, которые присутствуют под судом, и членами организации "Патриоты за жизнь", которая близка к партии ОПЗЖ.
В результате инцидента суд на всякий случай полностью закрыли.
Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.
Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.
12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.
Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов.