Суд Одеси погодився передати танкер Delfi Україні

Суд задовольнив позов Кабінету міністрів до компанії Mister Drake PC

Суд задовольнив позов Кабінету міністрів до компанії Mister Drake PC

Фото з відкритих джерел

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу суду.

Суд розглянув позов Кабінету міністрів до компанії Mister Drake PC про визнання права власності на танкер-бункерувальник Delfi. Суд дослідив матеріали справи, заслухав пояснення сторін та ухвалив рішення задовольнити позовні вимоги.

Суд визнав за державою право власності на танкер-бункерувальник "Delfi" Пресслужба Господарського суду Одеської... Posted by Господарський суд Одеської області on Wednesday, May 12, 2021

Відомо, що у січні Кабмін звернувся до Господарського суду Одеської області з позовом на компанію Mister Drake PC, яка є власником танкера Delfi. Позивач вимагав передати судно у державну власність.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада 2019 року в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося.

Лише 10 вересня 2020 року танкер Delfi вдалося забрати з акваторії одеського пляжу "Дельфін". Також повідомлялось, що танкер Delfi відбуксирували від одеського пляжу.