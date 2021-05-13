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13 травня 2021, 10:27 1466

Суд Одеси погодився передати танкер Delfi Україні

13 травня 2021, 10:27 1466
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Суд задовольнив позов Кабінету міністрів до компанії Mister Drake PC
Суд задовольнив позов Кабінету міністрів до компанії Mister Drake PC
Фото з відкритих джерел
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Господарський суд Одеської області постановив передати танкер Delfi у власність України.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу суду.

Суд розглянув позов Кабінету міністрів до компанії Mister Drake PC про визнання права власності на танкер-бункерувальник Delfi. Суд дослідив матеріали справи, заслухав пояснення сторін та ухвалив рішення задовольнити позовні вимоги.

Суд визнав за державою право власності на танкер-бункерувальник "Delfi" Пресслужба Господарського суду Одеської...

Posted by Господарський суд Одеської області on Wednesday, May 12, 2021

Відомо, що у січні Кабмін звернувся до Господарського суду Одеської області з позовом на компанію Mister Drake PC, яка є власником танкера Delfi. Позивач вимагав передати судно у державну власність.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада 2019 року в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося.

Лише 10 вересня 2020 року танкер Delfi вдалося забрати з акваторії одеського пляжу "Дельфін". Також повідомлялось, що танкер Delfi відбуксирували від одеського пляжу.

суд Кабмін Україна Одеса Танкер

 
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