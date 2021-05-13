Прокуроры просят взять Медведчука под стражу до 10 июля

Судебное заседание по избранию меры пресечения главе политсовета партии ОПЗЖ продолжается, ему грозит до 15 лет заключения

Судебное заседание по избранию меры пресечения главе политсовета партии ОПЗЖ продолжается, ему грозит до 15 лет заключения

Фото: из открытых источников

Сторона обвинения просит арестовать подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука до 10 июля.

Об этом стало известно из трансляции заседания, передает RegioNews.

Прошу применить к Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 июля, определить залог в размере 300 млн 930 гривен", - заявил прокурор.

Также известно, что Виктору Медведчуку просят избрать обязательства сдать на хранение заграничный паспорт и носить электронный браслет, если будет объявлен приговор и он внесет залог.

Также во время заседания прокурор заявил, что уголовные преступления, которые ему инкриминируют, относятся к особо тяжким, поэтому нардепу грозит до 15 лет тюрьмы. У него могут конфисковать имущество.

Уголовные преступления, которые инкриминируются Медведчуку, относятся к особо тяжким, поскольку предусматривают возможность наказания в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества", - сказал прокурор.

Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.

Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.

12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.

Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов.