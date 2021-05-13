Прокуроры просят взять Медведчука под стражу до 10 июля
Сторона обвинения просит арестовать подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука до 10 июля.
Об этом стало известно из трансляции заседания, передает RegioNews.
Прошу применить к Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 июля, определить залог в размере 300 млн 930 гривен", - заявил прокурор.
Также известно, что Виктору Медведчуку просят избрать обязательства сдать на хранение заграничный паспорт и носить электронный браслет, если будет объявлен приговор и он внесет залог.
Также во время заседания прокурор заявил, что уголовные преступления, которые ему инкриминируют, относятся к особо тяжким, поэтому нардепу грозит до 15 лет тюрьмы. У него могут конфисковать имущество.
Уголовные преступления, которые инкриминируются Медведчуку, относятся к особо тяжким, поскольку предусматривают возможность наказания в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества", - сказал прокурор.
Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.
Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.
12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.
Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов.