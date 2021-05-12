Гірники призупинили акцію протесту

Після зустрічі з міністром енергетики почалися виплати гірникам боргів по зарплатах

Після зустрічі з міністром енергетики почалися виплати гірникам боргів по зарплатах

Фото з Facebook-сторінки Михайла Волинця

Акція протесту гірників призупинена після перемовин з міністром енергетики, на яких шахтарям пообіцяли закриття боргів по зарплатах уже сьогодні. Проте шахтарі готові повернутися з протестами у разі, якщо на їхні вимоги не буде очікуваної реакції.

Про це повідомив народний депутат Михайло Волинець на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

836,5 млн грн сьогодні будуть нараховані на зарплатні картки гірників. Прохання традиційно повідомити в коментарях: кому та скільки закрито, - написав Волинець.

У коментарях повідомляють, що виплати почалися. Прискорення нарахування цих коштів профспілковий лідер назвав серед підсумків сьогоднішньої акції. Він назвав і інші результати протесту.

Гарантоване Міненерго закриття зарплатного боргу перед працівниками непромислової групи за січень, лютий та березень 2021. З колегами народними депутатами Володимиром Морозом, Михайлом Бондарем будемо вчергове говорити моновладі про необхідність справедливих рішень з питань: списків 1,2 та поділу працівників шахт на промислову та не промислову групи, - відзначив нардеп.

Він додав, що шахтарі чекають на пропозиції Міненерго, нового міністра енергетики Германа Галущенка щодо обсягу коштів, необхідних для внесення до закону про бюджет на 2021. Щоб закрити до кінця бюджетного року і не підіймати у протестах тему накопичення зарплатних боргів перед працівниками держшахт. Проте для підтримки закону потрібні голоси монобільшості.

Підняли питання штучно заниженої ціни на вугілля вітчизняного видобутку. Маємо запевнення, що проблема буде врегульована, - акцентував Волинець.

Він повідомив, що до Міненерго висловили прохання "виступити з медіацією та врегулювати наслідки відверто корупційної схеми прокрученої цього сезону "Центренерго" під прикриттям Фонду держмайна". Гірникам не важливо хто саме "Центренерго" чи створена фірма-прокладка "Укрвуглезбагачення груп" розрахується з державними шахтами. Гроші за відвантажене, спалене вугілля мають бути повернені.

За його словами, також "взяте урядовцями на олівець питання заборгованості по виплатах учасникам АТО, лікарняним". Обсяг пені за невчасно відрахований єдиний соціальний внесок перевищив тіло боргу. Потрібен законодавчий інструмент врегулювання цієї проблеми. Минулого року "слуги народу" не підтримали його проєкт закону щодо врегулювання заборгованості з ЄСВ.

Сьогодні шахтарі також порушили кадрові питання, адже "потрібний потужний фахівець, спеціаліст на посаду заступника міністра енергетики з вугільних питань. Людина, яка буде готова до діалогу з шахтарями у регіонах. Має запрацювати генеральна угода".

Заручилися підтримкою міністерства в питанні повної заборони імпорту ресурсів з Росії та Білорусі, як такого, що знецінює роботу українських шахтарів, поглиблює енергетичну кризу, прямо загрожує національній безпеці країни, - додав Михайло Волинець.

Він повідомив, що акція протесту призупинена.

Проте шахтарі готові повернутися з протестами у разі, якщо влада, уряд, новий міністр енергетики не дослухаються та гідним чином не відреагують на визначені трудовими колективами проблеми, - підсумував нардеп.

У сухому залишку за підсумками сьогоднішньої акції протесту: Прискорили наближення та нарахування коштів – 836,5 млн... Posted by Михайло Волинець on Wednesday, May 12, 2021

Як повідомлялося, сьогодні біля Офісу президента протестують гірники. Протестувальники вимагають зупинити руйнівні процеси в галузі.

Нагадаємо, ще 27 квітня шахтарі Донбасу попереджали про протести. Заборгованість по зарплаті в ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське No 1" складає 66, 318 млн грн, в ДП "Шахта ім. М. С. Сургая" - ще 76,353 млн грн.

7 травня на Луганщині 14 гірників страйкували під землею, вимагаючи заборговану зарплату. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом невиплати гірникам заробітної плати.

Цього ж дня стало відомо, що шахтарям перерахували лише 237 млн грн на погашення мільярдного зарплатного боргу. Також Міненерго звернулося з пропозицією вирішення проблеми до Мінфіну.