Поліція затримала лідера Руху "SaveФоп" під Кабміном
У будівлі зараз відбувається зустріч глави уряду з держсекретарем США
У будівлі зараз відбувається зустріч глави уряду з держсекретарем США
Поліція застосувала силу при затриманні лідера протестів підприємців Доротича і його соратниці.
Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, передає RegioNews.
Жорстке затримання поліцією лідера Руху "SaveФоп" Сергія Доротича і його соратниці під Кабміном, де зараз перебуває держсекретар США Ентоні Блінкен. Поліція застосувала силу, щоб посадити затриманих в машину. Жінка при цьому голосно кричала, а Доротича сильно грюкнули по голові, - йдеться в повідомленні.
Очевидці додають, що затримання відбулося після того, як Доротич почав видавати гучні звуки в парку за допомогою дудки.
Як повідомлялося раніше, до будівлі Офісу президента намагаються прорватися протестувальники. Поліція блокує прохід до ОП.
На Миколаївщині кинули гранату на подвір’я будинку: поліція відкрила справуВсі новини »
06 травня 2021, 13:19На Львівщині затримали чоловіка, який стріляв та погрожував поліцейським
05 травня 2021, 11:06У Харкові чоловік з ножем пограбував ломбард
05 травня 2021, 09:42
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова