Поліція затримала лідера Руху "SaveФоп" під Кабміном

У будівлі зараз відбувається зустріч глави уряду з держсекретарем США

У будівлі зараз відбувається зустріч глави уряду з держсекретарем США

Фото - скріншот з відео затримання

Поліція застосувала силу при затриманні лідера протестів підприємців Доротича і його соратниці.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, передає RegioNews.

Жорстке затримання поліцією лідера Руху "SaveФоп" Сергія Доротича і його соратниці під Кабміном, де зараз перебуває держсекретар США Ентоні Блінкен. Поліція застосувала силу, щоб посадити затриманих в машину. Жінка при цьому голосно кричала, а Доротича сильно грюкнули по голові, - йдеться в повідомленні.

Очевидці додають, що затримання відбулося після того, як Доротич почав видавати гучні звуки в парку за допомогою дудки.

Як повідомлялося раніше, до будівлі Офісу президента намагаються прорватися протестувальники. Поліція блокує прохід до ОП.