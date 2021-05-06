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06 травня 2021, 14:05 101

Поліція затримала лідера Руху "SaveФоп" під Кабміном

06 травня 2021, 14:05 101
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У будівлі зараз відбувається зустріч глави уряду з держсекретарем США
У будівлі зараз відбувається зустріч глави уряду з держсекретарем США
Фото - скріншот з відео затримання
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Поліція застосувала силу при затриманні лідера протестів підприємців Доротича і його соратниці.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, передає RegioNews.

Жорстке затримання поліцією лідера Руху "SaveФоп" Сергія Доротича і його соратниці під Кабміном, де зараз перебуває держсекретар США Ентоні Блінкен. Поліція застосувала силу, щоб посадити затриманих в машину. Жінка при цьому голосно кричала, а Доротича сильно грюкнули по голові, - йдеться в повідомленні.

Очевидці додають, що затримання відбулося після того, як Доротич почав видавати гучні звуки в парку за допомогою дудки.

Як повідомлялося раніше, до будівлі Офісу президента намагаються прорватися протестувальники. Поліція блокує прохід до ОП.

Кабмін поліція затримання ФОП акції протесту

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