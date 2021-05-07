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07 травня 2021, 15:25 11

На Луганщині 14 гірників страйкують під землею, вимагаючи заборговану зарплату

07 травня 2021, 15:25 11
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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом невиплати гірникам заробітної плати
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом невиплати гірникам заробітної плати
Фото з відкритих джерел
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14 гірників шахти “Гірська” ДП “Первомайськвугілля” в місті Попасна Луганської області страйкують через невиплати заробітньої плати. Вони відмовляються підніматися на поверхню.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Луганської області, передає RegioNews.

14 шахтарів досі знаходяться у шахті. Вони відмовляються підніматися через невиплати борги підприємства по заробітній платні. Скільки вони планують там ще знаходитись — невідомо. Наразі з цього приводу відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України (Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії) для надання правової оцінки діям керівництва ВП "Гірська” ДП "Первомайськвугілля, — зазначили в поліції.

5 травня до поліції у місті Попасна надійшло повідомлення про те, що на шахті "Гірська” ДП "Первомайськвугілля” проводиться страйк. 14 шахтарів відмовлялися підніматися на поверхню, вимагаючи виплату заборгованості по заробітній платні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом невиплати гірникам заробітної плати. Наразі, слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури проводять невідкладні слідчі дії, зокрема опитування рідних та близьких страйкуючих гірників та керівників шахти.

На Луганщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом невиплати гірникам заробітної плати 05 травня до...

Posted by Поліція Луганської області on Thursday, May 6, 2021

Як повідомлялося, 27 квітня шахтарі Донбасу попереджали про протести. Заборгованість по зарплаті в ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське No 1" складає 66, 318 млн грн, в ДП "Шахта ім. М. С. Сургая" - ще 76,353 млн грн.

Раніше, 22 квітня у Львівській області протестували гірники шахти "Степова". Дві зміни шахтарів припинили роботу.

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