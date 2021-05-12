Горняки приостановили акцию протеста

После встречи с министром энергетики начались выплаты горнякам долгов по зарплатам

После встречи с министром энергетики начались выплаты горнякам долгов по зарплатам

Фото с Facebook-страницы Михаила Волынца

Акция протеста горняков приостановлена после переговоров с министром энергетики, на которых шахтерам пообещали закрытие долгов по зарплатам уже сегодня. Однако шахтеры готовы вернуться с протестами в случае, если на их требования не будет ожидаемой реакции.

Об этом сообщил народный депутат Михаил Волынец на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

836,5 млн грн сегодня будут начислены на зарплатные карточки горняков. Просьба традиционно сообщить в комментариях: кому и сколько закрыто, - написал Волынец.

В комментариях сообщают, что выплаты начались. Ускорение начисления этих средств профсоюзный лидер назвал среди итогов сегодняшней акции. Он назвал и другие результаты протеста.

Гарантировано Минэнерго закрытие зарплатного долга перед работниками непромышленной группы за январь, февраль и март 2021. С коллегами народными депутатами Владимиром Морозом, Михаилом Бондарем будем в очередной раз говорить моновласти о необходимости справедливых решений по вопросам: списков 1,2 и разделения работников шахт на промышленную и не промышленную группу, - отметил нардеп.

Он добавил, что шахтеры ждут предложения Минэнерго нового министра энергетики Германа Галущенко относительно объема средств, необходимых для внесения в закон о бюджете на 2021. Чтобы закрыть до конца бюджетного года и не поднимать в протестах тему накопления зарплатных долгов перед работниками госшахт. Однако для поддержки закона нужны голоса монобольшинства.

Подняли вопрос искусственно заниженной цены на уголь отечественной добычи. Имеем заверения, что проблема будет урегулирована, - акцентировал Волынец.

Он сообщил, что к Минэнерго выразили просьбу "выступить с медиацией и урегулировать последствия откровенно коррупционной схемы прокрученной в этом сезоне "Центрэнерго" под прикрытием Фонда госимущества". Горнякам не важно, кто именно "Центрэнерго" или созданная фирма-прокладка "Укруглеродобогащение групп" рассчитается с государственными шахтами. Деньги за отгруженный, сожженный уголь должны быть возвращены.

По его словам, также "взят чиновниками на карандаш вопрос задолженности по выплатам участникам АТО, больничным". Объем пени за не вовремя отчисленный единый социальный взнос превысил тело долга. Нужен законодательный инструмент урегулирования этой проблемы. В прошлом году "слуги народа" не поддержали его проект закона по урегулированию задолженности по ЕСВ.

Сегодня шахтеры также затронули кадровые вопросы, ведь "нужен мощный специалист, специалист на должность заместителя министра энергетики по угольным вопросам. Человек, который будет готов к диалогу с шахтерами в регионах. Должно начать работать генеральное соглашение".

Заручились поддержкой министерства в вопросе полного запрета импорта ресурсов из России и Беларуси, как такого, что обесценивает работу украинских шахтеров, усугубляет энергетический кризис, прямо угрожает национальной безопасности страны, - добавил Михаил Волынец.

Он сообщил, что акция протеста приостановлена.

Однако шахтеры готовы вернуться с протестами в случае, если власть, правительство, новый министр энергетики не прислушаются и достойным образом не отреагируют на определенные трудовыми коллективами проблемы, - подытожил нардеп.

У сухому залишку за підсумками сьогоднішньої акції протесту: Прискорили наближення та нарахування коштів – 836,5 млн... Posted by Михайло Волинець on Wednesday, May 12, 2021

Как сообщалось, сегодня возле Офиса президента протестуют горняки. Протестующие требуют остановить разрушительные процессы в отрасли.

Напомним, еще 27 апреля шахтеры Донбасса предупреждали о протестах. Задолженность по зарплате в ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1" составляет 66, 318 млн грн, ГП "Шахта им. М. С. Сургая" - еще 76,353 млн грн.

7 мая на Луганщине 14 горняков бастовали под землей, требуя задолженную зарплату. Полиция открыла уголовное производство по факту невыплаты горнякам заработной платы.

В этот же день стало известно, что шахтерам перечислили лишь 237 млн грн на погашение миллиардного зарплатного долга. Также Минэнерго обратилось с предложением решения проблемы в Минфин.