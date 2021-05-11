Стала відома цьогорічна зарплата Мустафи Найєма в Укроборонпромі

Після звільнення він оприлюднив свою декларацію

Після звільнення він оприлюднив свою декларацію

Фото з відкритих джерел

Колишній заступник гендиректора державного концерну "Укроборонпром" з управління активами Мустафа Найєм за останні чотири місяці роботи в концерні отримав понад 3 млн грн заробітної плати.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на його декларацію на сайті НАЗК після звільнення.

Так, згідно з інформацією в декларації, з 1 січня по 29 квітня 2021 року Найєм заробив в Укроборонпромі 3 255 780 грн. Таким чином, його місячний оклад становить 813,9 тис. грн.

Як відомо, Найєм був призначений заступником генерального директора ДК "Укроборонпром" з питань взаємодії з органами державної влади 11 листопада 2019 року, заступником генерального директора з управління активами – 1 березня 2021 року.

Як повідомлялося 29 квітня, Мустафа Найєм залишив "Укроборонпром": його посаду скоротили. Він працював на цій посаді протягом двох років.