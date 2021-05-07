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07 травня 2021, 19:36 240

Шахтарям перерахували лише 237 млн грн на погашення мільярдного зарплатного боргу

07 травня 2021, 19:36 240
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Фото з відкритих джерел
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Сьогодні шахтарям перерахували 237 млн грн на погашення боргів із заробітної плати.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики, передає RegioNews.

Сьогодні на рахунки вуглевидобувних підприємств було перераховано 237,3 млн грн, — повідомили у Міненерго.

Водночас Міненерго звернулося до Мінфіну щодо внесення зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду Держбюджету України на 2021 рік шляхом наближення бюджетних асигнувань за програмою КПКВК 2401590 "Реструктуризація вугільної галузі” на квітень в обсязі 836,5 млн грн з жовтня-грудня 2021 року.

Шахтарям перерахували 2️⃣3️⃣7️⃣ млн грн на погашення заборгованості із заробітної плати Сьогодні на рахунки...

Posted by Міністерство енергетики України on Friday, May 7, 2021

Як повідомлялося, на Луганщині 14 гірників страйкують під землею, вимагаючи заборговану зарплату. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом невиплати гірникам заробітної плати.

Раніше, 27 квітня шахтарі Донбасу попереджали про протести. Заборгованість по зарплаті в ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське No 1" складає 66, 318 млн грн, в ДП "Шахта ім. М. С. Сургая" - ще 76,353 млн грн .

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