Депутатам рекомендують зменшити зарплати державних службовців
Чиновникам пропонують платити менше на період дії режиму надзвичайної ситуації
Чиновникам пропонують платити менше на період дії режиму надзвичайної ситуації
Українським чиновникам можуть суттєво обмежити максимальний розмір зарплат, відповідний законопроект №3492 рекомендує ухвалити за основу Комітет Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.
Згідно із документом, зарплати чиновників, які фінансуються чи дотуються з бюджету, хочуть суттєво знизити на період дії режиму надзвичайної ситуації.
Їхній максимальний розмір може становити не більше дванадцяти мінімальних зарплат.
За результатами розгляду комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти проект закону №3492 за основу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, у яких регіонах найбільші і найменші зарплати.
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