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Чиновницю "Приватбанку” оголосили в розшук за розтрату 8,2 млрд грн
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12 травня 2021, 15:44 40

Чиновницю "Приватбанку” оголосили в розшук за розтрату 8,2 млрд грн

12 травня 2021, 15:44 40
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Вона є однією з підозрюваних у справі розтрати колишнім керівництвом банку бюджетних коштів
Вона є однією з підозрюваних у справі розтрати колишнім керівництвом банку бюджетних коштів
Фото: із відкритих джерел
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Слідчі Національного антикорупційного бюро (НАБУ) оголосили в розшук колишню очільницю департаменту міжбанківських операцій “Приватанку” Олену Бичихіну.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.

Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрювану у кримінальному провадженні № 12017040000000531 від 06.03.2017 за фактом розтрати коштів ПАТ КБ "Приватбанк”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у грудні 2016 року, напередодні націоналізації "Приватбанку”, тодішній голова правління розпорядився перерахувати 314,9 млн доларів (8,2 млрд грн за курсом Нацбанку) з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків.

Чиновники "Приватбанку” підробили документи та провели фіктивне кредитування пов'язаної з банком юридичної особи.

НАБУ розшукує екскерівницю департаменту Приватбанку Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд 01

Нагадаємо, раніше детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили трьом колишнім посадовцям ПАТ КБ "Приватбанк" про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн.

22 лютого у Борисполі посадили літак, щоб затримати топ-фігуранта справи Приватбанку. Повідомляється, що Володимир Яценко хотів утекти на приватному літаку у напрямку Відня.

30 березня за одну із фігуранток внесли 2,7 мільйона застави.

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