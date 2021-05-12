Чиновницю "Приватбанку” оголосили в розшук за розтрату 8,2 млрд грн

Вона є однією з підозрюваних у справі розтрати колишнім керівництвом банку бюджетних коштів

Вона є однією з підозрюваних у справі розтрати колишнім керівництвом банку бюджетних коштів

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.

Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрювану у кримінальному провадженні № 12017040000000531 від 06.03.2017 за фактом розтрати коштів ПАТ КБ "Приватбанк”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у грудні 2016 року, напередодні націоналізації "Приватбанку”, тодішній голова правління розпорядився перерахувати 314,9 млн доларів (8,2 млрд грн за курсом Нацбанку) з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків.

Чиновники "Приватбанку” підробили документи та провели фіктивне кредитування пов'язаної з банком юридичної особи.

Нагадаємо, раніше детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили трьом колишнім посадовцям ПАТ КБ "Приватбанк" про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн.

22 лютого у Борисполі посадили літак, щоб затримати топ-фігуранта справи Приватбанку. Повідомляється, що Володимир Яценко хотів утекти на приватному літаку у напрямку Відня.

30 березня за одну із фігуранток внесли 2,7 мільйона застави.