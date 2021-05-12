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12 травня 2021, 14:36 481

У Львові отримав вирок студент, який облив фарбою пам'ятник Бандері

12 травня 2021, 14:36 481
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Фото: Нацполіція
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У Львові Галицький районний суд оголосив вирок щодо одного із студентів, які облили червоною фарбою пам’ятник Степану Бандері у лютому цього року. 

Про це повідомляє видання Zaxid.net, передає RegioNews.

Відомо, що підозрюваного засудили до чотирьох років ув’язнення, однак звільнили від покарання з іспитовим терміном.

Після відкриття кримінальної справи і затримання підозрюваних студентів віком 19-ти та 24-х років із Хмельницької області, які навчаються у Львові, правоохоронці з'ясували, що їм заплатили по 1000 грн.

Поліція уже знайшла замовника злочину і проти нього ведеться окреме розслідування. Відомо, що він замовив осквернення пам’ятника Бандері через власну ідеологічну неприязнь. Майнову шкоду від дій вандалів оцінили у 7100 грн”, - йдеться в повідомленні.

Підозрюваний Володимир Тищук визнав свою провину і підписав угоду про визнання винуватості. Він буде перебувати на волі, однак упродовж двох років повинен з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання, навчання та роботи.

Нагадаємо, 5 лютого у Львові вночі невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Степану Бандері, який знаходиться на площі Кропивницького.

Того ж дня поліція відкрила справу за фактом облиття фарбою пам'ятника.

11 лютого правоохоронці затримали підозрюваних, за місцем їх проживання провели обшуки.

суд Львів кримінальна справа пам'ятник Степан Бандера

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