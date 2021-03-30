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30 березня 2021, 16:45 27

Справа "Приватбанку": за одну із фігуранток внесли 2,7 мільйона застави

30 березня 2021, 16:45 27
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Надія Конопкіна заднім числом підробила протокол Кредитного комітету "Приватбанку"
Надія Конопкіна заднім числом підробила протокол Кредитного комітету "Приватбанку"
Фото: із відкритих джерел
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За колишню працівницю "Приватбанку" Надію Конопкіну, яка фігурує в кримінальній справі про розтрату 136 мільйонів гривень, була вненсена застава у розмірі 2,7 млн грн.

Про це повідомляє "Економічна правда” із посиланням на речницю Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис, передає RegioNews.

За колишню працівницю націоналізованого банку внесли заставу. Застава внесена у повному обсязі, визначеному напередодні ухвалою, тобто 2 млн 744 тис 430 грн", - розповіла вона.

ВАКС 25 березня застосував до Надії Конопкіної запобіжний захід у вигляді застави у 2,7 млн грн. Її підозрюють у причетності до розтрати 136 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили трьом колишнім посадовцям ПАТ КБ "Приватбанк" про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн.

22 лютого у Борисполі посадили літак, щоб затримати топ-фігуранта справи Приватбанку. Повідомляється, що Володимир Яценко хотів утекти на приватному літаку у напрямку Відня.

суд ВАКС залог кримінальна справа Приватбанк

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