У "Спецжитлофонді" проходять обшуки: підозрюють розкрадання понад 10 мільйонів гривень

Обшуки проводять для виявлення доказів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень

Обшуки проводять для виявлення доказів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Києві Подільська окружна прокуратура проводить обшуки в офісі КП "Спецжитлофонд" та в приміщеннях підрядних організацій в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння 10,5 млн гривень.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Зазначається, що впродовж 2018-2020 років між КП "Спецжитлофонд" та підрядним підприємством було укладено низку договорів на виконання будівельних робіт.

Внаслідок змови між підрядником та службовими особами комунального підприємства було підписано акти прийому виконаних будівельних робіт, які не були виконані в повному обсязі та належній якості", - йдеться у повідомленні.

Щоб знайти докази цього злочину, слідчі 12 травня влаштували обшуки.

Відомо, що підприємство "Спецжитлофонд" створене рішенням Київської міської ради від 1 березня 2001 року та підпорядковується Департаменту будівництва та житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації.

Раніше повідомлялось, що у "Київзеленбуді" прокоментували вчорашні обшуки в їхніх офісах. Керівництво комунального об’єднання заперечує наявність заборгованості зі сплати податків.