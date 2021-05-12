В Івано-Франківську вночі з гранатомету підірвали автомобіль

В автомобілі у цей час ніхто з людей не знаходився

В автомобілі у цей час ніхто з людей не знаходився

Фото: Facebook

Правоохоронці Івано-Франківської області повідомили про вибух автомобілю BMW Х5, який відбувся посеред ночі. За попередньою інформацією, стріляли з ручного протитанкового гранатомету. За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження.

Як передає RegioNews, у поліції Івано-Франківської області зазначають, що інцидент обійшовся без жертв. Так, повідомлення про вибух автомобілю в поліції отримали близько 23:25. На місце відправили патрульних, слідчих, оперативників та вибухотехніків. Попередньо правоохоронці встановили, що невідома особа зі сторони берега річки Бистриця-Солотвинська із предмету, за типом дії схожий на ручний протитанковий гранатомет, здійснила постріл, внаслідок чого, шляхом вибуху, пошкодила автомобіль", - повідомили у поліції. Вказано, що всі речові докази направлено на експертизу. Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.2, ст.194, ч.1, ст. 263 Кримінального кодексу України. Нагадаємо, під Києвом водій збив поліцейського та влаштував три ДТП.

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