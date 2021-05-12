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12 травня 2021, 09:49 61

В Івано-Франківську вночі з гранатомету підірвали автомобіль

12 травня 2021, 09:49 61
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В автомобілі у цей час ніхто з людей не знаходився
В автомобілі у цей час ніхто з людей не знаходився
Фото: Facebook
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Правоохоронці Івано-Франківської області повідомили про вибух автомобілю BMW Х5, який відбувся посеред ночі. За попередньою інформацією, стріляли з ручного протитанкового гранатомету. За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження.

Як передає RegioNews, у поліції Івано-Франківської області зазначають, що інцидент обійшовся без жертв.

Так, повідомлення про вибух автомобілю в поліції отримали близько 23:25. На місце відправили патрульних, слідчих, оперативників та вибухотехніків.

Попередньо правоохоронці встановили, що невідома особа зі сторони берега річки Бистриця-Солотвинська із предмету, за типом дії схожий на ручний протитанковий гранатомет, здійснила постріл, внаслідок чого, шляхом вибуху, пошкодила автомобіль", - повідомили у поліції.

Вказано, що всі речові докази направлено на експертизу.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.2, ст.194, ч.1, ст. 263 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, під Києвом водій збив поліцейського та влаштував три ДТП.

кримінальна справа поліція події авто Гранатомет

 
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