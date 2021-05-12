Чиновницу "Приватбанка" объявили в розыск за растрату 8,2 млрд грн

Она является одной из подозреваемых по делу растраты бывшим руководством банка бюджетных средств

Она является одной из подозреваемых по делу растраты бывшим руководством банка бюджетных средств

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемую в уголовном производстве № 12017040000000531 от 06.03.2017 по факту растраты средств ПАО КБ "Приватбанк", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в декабре 2016 года, накануне национализации "Приватбанка", тогдашний председатель правления распорядился перечислить 314,9 млн долларов (8,2 млрд грн по курсу Нацбанка) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков.

Чиновники "Приватбанка" подделали документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица.

Напомним, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили трем бывшим чиновникам ПАО КБ "Приватбанк" о подозрении в растрате более 136,89 млн грн.

22 февраля в Борисполе посадили самолет, чтобы задержать топ-фигуранта дела Приватбанка. Сообщается, что Владимир Яценко хотел сбежать на частном самолете в направлении Вены.

30 марта за одну из фигуранток внесли 2,7 миллиона залога.