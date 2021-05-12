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Чиновницу "Приватбанка" объявили в розыск за растрату 8,2 млрд грн
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12 мая 2021, 15:44 40

Чиновницу "Приватбанка" объявили в розыск за растрату 8,2 млрд грн

12 мая 2021, 15:44 40
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Она является одной из подозреваемых по делу растраты бывшим руководством банка бюджетных средств
Она является одной из подозреваемых по делу растраты бывшим руководством банка бюджетных средств
Фото: из открытых источников
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Следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) объявили в розыск бывшую руководительницу департамента межбанковских операций "Приватанка" Елену Бычихину.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемую в уголовном производстве № 12017040000000531 от 06.03.2017 по факту растраты средств ПАО КБ "Приватбанк", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в декабре 2016 года, накануне национализации "Приватбанка", тогдашний председатель правления распорядился перечислить 314,9 млн долларов (8,2 млрд грн по курсу Нацбанка) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков.

Чиновники "Приватбанка" подделали документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица.

НАБУ розшукує екскерівницю департаменту Приватбанку Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд 01

Напомним, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили трем бывшим чиновникам ПАО КБ "Приватбанк" о подозрении в растрате более 136,89 млн грн.

22 февраля в Борисполе посадили самолет, чтобы задержать топ-фигуранта дела Приватбанка. Сообщается, что Владимир Яценко хотел сбежать на частном самолете в направлении Вены.

30 марта за одну из фигуранток внесли 2,7 миллиона залога.

НАБУ уголовное дело Приватбанк розыск Уголовная ответственность

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