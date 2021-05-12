Чиновницу "Приватбанка" объявили в розыск за растрату 8,2 млрд грн
Следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) объявили в розыск бывшую руководительницу департамента межбанковских операций "Приватанка" Елену Бычихину.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.
Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемую в уголовном производстве № 12017040000000531 от 06.03.2017 по факту растраты средств ПАО КБ "Приватбанк", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в декабре 2016 года, накануне национализации "Приватбанка", тогдашний председатель правления распорядился перечислить 314,9 млн долларов (8,2 млрд грн по курсу Нацбанка) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков.
Чиновники "Приватбанка" подделали документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица.
Напомним, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили трем бывшим чиновникам ПАО КБ "Приватбанк" о подозрении в растрате более 136,89 млн грн.
22 февраля в Борисполе посадили самолет, чтобы задержать топ-фигуранта дела Приватбанка. Сообщается, что Владимир Яценко хотел сбежать на частном самолете в направлении Вены.