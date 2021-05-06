Запорізьку та Полтавську області виводять із "червоної” зони карантину

У цих областях буде діяти "жовта” зона епідемічної небезпеки

У цих областях буде діяти "жовта” зона епідемічної небезпеки

Фото: із відкритих джерел

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) під час позачергового засідання 6 травня вирішила скасувати обмеження “червоної” зони карантину на території Запорізької та Полтавської областей.

Про це повідомив Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає RegioNews.

Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 07 травня 2021 року "червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Полтавської областей”, - розповів Немчінов.

Він додав, що на території Запорізької та Полтавської областей будуть діяти обмеження, передбачені для "жовтого” рівня епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, 4 травня головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що одразу чотири області скоро можуть покинути "червону” зону.

У Житомирській області скасували "червону” зону карантину, у регіоні з 5 травня діють обмеження "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки.

Також під час наради у Зеленського 5 травня йшлося про те, що "червону” зону можуть скасувати ще у трьох областях.

5 травня у Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях офіційно скасували "червону” зону.