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06 травня 2021, 16:51 357

Запорізьку та Полтавську області виводять із "червоної” зони карантину

06 травня 2021, 16:51 357
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У цих областях буде діяти "жовта” зона епідемічної небезпеки
У цих областях буде діяти "жовта” зона епідемічної небезпеки
Фото: із відкритих джерел
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Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) під час позачергового засідання 6 травня вирішила скасувати обмеження “червоної” зони карантину на території Запорізької та Полтавської областей.

Про це повідомив Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає RegioNews.

Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 07 травня 2021 року "червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Полтавської областей”, - розповів Немчінов.

Він додав, що на території Запорізької та Полтавської областей будуть діяти обмеження, передбачені для "жовтого” рівня епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, 4 травня головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що одразу чотири області скоро можуть покинути "червону” зону.

У Житомирській області скасували "червону” зону карантину, у регіоні з 5 травня діють обмеження "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки.

Також під час наради у Зеленського 5 травня йшлося про те, що "червону” зону можуть скасувати ще у трьох областях.

5 травня у Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях офіційно скасували "червону” зону.

коронавірус карантин Полтавська область червона зона Запорізька область

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