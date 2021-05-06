"Карантинні" 8 тисяч: скільки українців отримали компенсацію

На ці потреби вже спрямовано 600 млн грн

На ці потреби вже спрямовано 600 млн грн

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Станом на 6 травня для виплати по 8 тисяч гривень фізичним особам - підприємцям (ФОПам) та найманим працівникам у "червоних" зонах направлено 600 млн гривень. Із 320 тисяч осіб, які подали заявки, гроші отримали 75 тисяч.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає RegioNews.

Як зазначив міністр економіки, Ігор Петрашко, гроші можна отримати впродовж 30 днів з дня запровадження правил "червоної" зони в регіоні, де ФОП або найманий працівник здійснюють діяльність.

Якщо цей регіон було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня, необхідно звернутися за допомогою через портал або застосунок "Дія" до 19 травня. На сьогодні вже маємо понад 320 тис. таких заявок,- сказав він.

Міністр додав, що державна програма буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до "червоної" зони.

Як повідомлялося, 28 квітня на карантинні 8 тисяч заяв на допомогу надійшло вже майже удвічі більше, ніж є на це грошей. Решту коштів обіцяють знайти.