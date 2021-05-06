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06 мая 2021, 16:51 279

Запорожскую и Полтавскую области выводят из "красной" зоны карантина

06 мая 2021, 16:51 279
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В этих областях будет действовать "желтая" зона эпидемической опасности
В этих областях будет действовать "желтая" зона эпидемической опасности
Фото: из открытых источников
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Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) во время внеочередного заседания 6 мая решила отменить ограничения "красной" зоны карантина на территории Запорожской и Полтавской областей.

Об этом сообщил Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает RegioNews.

Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 7 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Полтавской областей", - рассказал Немчинов.

Он добавил, что на территории Запорожской и Полтавской областей будут действовать ограничения, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.

Напомним, 4 мая главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что сразу четыре области скоро могут покинуть "красную" зону.

В Житомирской области отменили "красную" зону карантина, в регионе с 5 мая действуют ограничения "оранжевой" зоны эпидемической опасности.

Также во время совещания у Зеленского 5 мая говорилось, что "красную" зону могут отменить еще в трех областях.

5 мая в Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях официально отменили "красную" зону.

коронавирус карантин Полтавская область красная зона Запорожская область

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