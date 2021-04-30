Вітренко не виключає нових позовів проти "Газпрому”

Він стверджує, що Україна потерпає від зловживань російського монополіста, і діючий контракт дозволяє це робити

Він стверджує, що Україна потерпає від зловживань російського монополіста, і діючий контракт дозволяє це робити

Фото: із відкритих джерел

Новопризначений керівник НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що не виключає подачі нових арбітражних позовів до російського "Газпрому".

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна”, передає RegioNews.

Вітренко Стверджує, що "Газпром" фактично зловживає своїм домінуючим становищем на ринку Східної і Центральної Європи, і Україна потерпає від цих зловживань.

Проблема в тому, що "Газпром" не продає газ на кордоні Росія-Україна своїм європейським клієнтам, навіть, якщо вони просять перенести точки передачі газу на український кордон з Росією. Це обмежує конкуренцію”, - сказав Вітренко.

Він стверджує, що домогтися цього можна шляхом тиску через антимонопольний орган Євросоюзу.

В "Нафтогазу" є певні юридичні можливості для того, щоб, принаймні, скаржитися в європейський антимонопольний орган, щоб він тиснув на "Газпром". Бо "Газпром" їх боїться: коли починаються розслідування з його боку, "Газпром" іде на поступки. Навіть кілька років тому він погоджувався на перенесення точок передачі газу”, - заявив Юрій Вітренко.

На брифінгу, який транслювався на Youtube, Вітренко також заявив, що "Нафтогаз" буде здійснювати максимальний тиск на "Газпром", використовуючи всі юридичні можливості.

Глава "Найтогазу” нагадав, що "Газпром" встановлює неринкові умови для покупців газу в Європі. Також Україна хоче домогтися того, щоб "Газпром" розблокував поставки газу з Центральної Азії.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Коболєва з "Нафтогазу". Андрія Коболєва звільнили з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Також Кабмін призначив Юрія Вітренка головою "Нафтогазу" замість Коболєва. Андрія Коболєва звільнили з посади очільника правління компанії.

Пізніше Коболєв прокоментував заяву про своє звільнення. Згодом рішення про звільнення Коболєва з'явилося на сайті Кабміну.

Кабінет міністрів України опублікував розпорядження №370-р про кадрові перестановки в НАК "Нафтогаз України".