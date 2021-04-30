Стало відомо, коли в Україні почнеться COVID-щеплення другою дозою вакциною AstraZeneca
Уже зарезервовано 15 тис. доз вакцини
Уже зарезервовано 15 тис. доз вакцини
В Україні щеплення другою дозою вакцини проти коронавірусу почнеться 19 травня. Уже зарезервовано 15 тис. доз вакцини AstraZeneca.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, RegioNews з посиланням на Укрінформ.
"Для проведення другого щеплення з 19 травня вакциною AstraZeneca вже зарезервовано її 15 тисяч доз", - сказав Ляшко.
Він нагадав, що зараз в Україні використовуються вакцини проти коронавірусу від Pfizer, Sinovac та AstraZeneca (під торговими назвами Covishield, SKBio).
Нагадаємо, протягом 29 квітня в Україні зробили 73376 щеплень проти коронавірусу, а ще 120 осіб отримали другу дозу вакцини.
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