Стало відомо, коли в Україні почнеться COVID-щеплення другою дозою вакциною AstraZeneca

Уже зарезервовано 15 тис. доз вакцини

Уже зарезервовано 15 тис. доз вакцини

Рixabay

В Україні щеплення другою дозою вакцини проти коронавірусу почнеться 19 травня. Уже зарезервовано 15 тис. доз вакцини AstraZeneca.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, RegioNews з посиланням на Укрінформ.

"Для проведення другого щеплення з 19 травня вакциною AstraZeneca вже зарезервовано її 15 тисяч доз", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що зараз в Україні використовуються вакцини проти коронавірусу від Pfizer, Sinovac та AstraZeneca (під торговими назвами Covishield, SKBio).

Нагадаємо, протягом 29 квітня в Україні зробили 73376 щеплень проти коронавірусу, а ще 120 осіб отримали другу дозу вакцини.