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30 квітня 2021, 11:45 8

Стало відомо, коли в Україні почнеться COVID-щеплення другою дозою вакциною AstraZeneca

30 квітня 2021, 11:45 8
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Уже зарезервовано 15 тис. доз вакцини
Уже зарезервовано 15 тис. доз вакцини
Рixabay
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В Україні щеплення другою дозою вакцини проти коронавірусу почнеться 19 травня. Уже зарезервовано 15 тис. доз вакцини AstraZeneca.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, RegioNews з посиланням на Укрінформ.

"Для проведення другого щеплення з 19 травня вакциною AstraZeneca вже зарезервовано її 15 тисяч доз", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що зараз в Україні використовуються вакцини проти коронавірусу від Pfizer, Sinovac та AstraZeneca (під торговими назвами Covishield, SKBio).

Нагадаємо, протягом 29 квітня в Україні зробили 73376 щеплень проти коронавірусу, а ще 120 осіб отримали другу дозу вакцини.

коронавірус Україна карантин Віктор Ляшко вакцинація

 
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