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30 апреля 2021, 12:24 400

Витренко не исключает новых исков против "Газпрома"

30 апреля 2021, 12:24 400
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Он утверждает, что Украина страдает от злоупотреблений российского монополиста, и действующий контракт позволяет это делать
Он утверждает, что Украина страдает от злоупотреблений российского монополиста, и действующий контракт позволяет это делать
Фото: из открытых источников
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Новоназначенный руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что не исключает подачи новых арбитражных исков к российскому "Газпрому".

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Витренко утверждает, что "Газпром" фактически злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке Восточной и Центральной Европы, и Украина страдает от этих злоупотреблений.

Проблема в том, что "Газпром" не продает газ на границе Россия-Украина своим европейским клиентам, даже если они просят перенести точки передачи газа на украинскую границу с Россией. Это ограничивает конкуренцию", - сказал Витренко.

Он утверждает, что добиться этого можно путем давления через антимонопольный орган Евросоюза.

У "Нафтогаза" есть определенные юридические возможности для того, чтобы, по крайней мере, жаловаться в европейский антимонопольный орган, чтобы он давил на "Газпром". Ибо "Газпром" их боится: когда начинаются расследования с его стороны, "Газпром" идет на уступки. Даже несколько лет назад он соглашался на перенос точек передачи газа", - заявил Юрий Витренко.

На брифинге, который транслировался на Youtube, Витренко также заявил, что "Нафтогаз" будет осуществлять максимальное давление на "Газпром", используя все юридические возможности.

Глава "Найтогаза" напомнил, что "Газпром" устанавливает нерыночные условия для покупателей газа в Европе. Также Украина хочет добиться того, чтобы "Газпром" разблокировал поставки газа из Центральной Азии.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Коболева из "Нафтогаза". Андрея Коболева уволили с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Также Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза вместо" Коболева. Андрея Коболева уволили с должности главы правления компании.

Позже Коболев прокомментировал заявление о своем увольнении. Позже решение об увольнении Коболева появилось на сайте Кабмина.

Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение №370-р о кадровых перестановках в НАК "Нафтогаз Украины".

газ Нафтогаз Украина Газпром Юрий Витренко иск

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