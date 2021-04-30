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30 квітня 2021, 10:17 17

Ще дві області 1 травня можуть покинути "червону" зону, - Ляшко

30 квітня 2021, 10:17 17
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Нині "червоними" залишаються дев'ять областей
Нині "червоними" залишаються дев'ять областей
Фото: МОЗ
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Міністерство охорони здоров'я готує подання до держкомісії про виведення з "червоного" рівня епіднебезпеки Київської й Миколаївської областей, які можуть бути переведені в "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшко, пише RegioNews.

За його словами, з 1 травня в "червоній" зоні карантину може залишитися 7 областей.

"МОЗ готує подання до держкомісії про виведення з "червоного" рівня епіднебезпеки Київської і Миколаївської областей, які можуть бути переведені в "жовтий" рівень епіднебезпеки. Таким чином з 1 травня в Україні буде 7 областей, в яких встановлений червоний рівень епіднебезпеки", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, 29 квітня в Україні розширили "жовту" зону епідеміологічної небезпеки, перевівши туди Вінницьку область.

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