Ще дві області 1 травня можуть покинути "червону" зону, - Ляшко
Міністерство охорони здоров'я готує подання до держкомісії про виведення з "червоного" рівня епіднебезпеки Київської й Миколаївської областей, які можуть бути переведені в "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки.
Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшко, пише RegioNews.
За його словами, з 1 травня в "червоній" зоні карантину може залишитися 7 областей.
"МОЗ готує подання до держкомісії про виведення з "червоного" рівня епіднебезпеки Київської і Миколаївської областей, які можуть бути переведені в "жовтий" рівень епіднебезпеки. Таким чином з 1 травня в Україні буде 7 областей, в яких встановлений червоний рівень епіднебезпеки", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, 29 квітня в Україні розширили "жовту" зону епідеміологічної небезпеки, перевівши туди Вінницьку область.