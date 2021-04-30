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30 квітня 2021, 10:59 24

У Раді зареєстрували постанову про відставку Марченка

30 квітня 2021, 10:59 24
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Фото з відкритих джерел
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У Верховній Раді з'явився проект постанови про звільнення міністра фінансів Сергія Марченка.

Відповідний проект постанови №5449 зареєстрований на сайті парламенту, пише RegioNews.

Серед авторів проекту постанови в основному народні депутати фракції "Слуга народу", один з групи" за майбутнє " і один позафракційний.

Текст цього документа поки відсутній.

Нагадаємо, що у Раді зібрали підписи за відставку міністра Степанова. Однак у монобільшості заявили, що відставки Степанова не буде. Також нардеп Василь Мокан спростував чутки про можливу відставку міністра.

Україна відставка Верховна Рада парламент Сергій Марченко

 
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