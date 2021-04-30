У Раді зареєстрували постанову про відставку Марченка
Його призначили на цю посаду в березні 2020 року
Його призначили на цю посаду в березні 2020 року
У Верховній Раді з'явився проект постанови про звільнення міністра фінансів Сергія Марченка.
Відповідний проект постанови №5449 зареєстрований на сайті парламенту, пише RegioNews.
Серед авторів проекту постанови в основному народні депутати фракції "Слуга народу", один з групи" за майбутнє " і один позафракційний.
Текст цього документа поки відсутній.
Нагадаємо, що у Раді зібрали підписи за відставку міністра Степанова. Однак у монобільшості заявили, що відставки Степанова не буде. Також нардеп Василь Мокан спростував чутки про можливу відставку міністра.
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