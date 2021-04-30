У Раді зареєстрували постанову про відставку Марченка

Його призначили на цю посаду в березні 2020 року

Його призначили на цю посаду в березні 2020 року

Фото з відкритих джерел

Відповідний проект постанови №5449 зареєстрований на сайті парламенту, пише RegioNews.

Серед авторів проекту постанови в основному народні депутати фракції "Слуга народу", один з групи" за майбутнє " і один позафракційний.

Текст цього документа поки відсутній.

Нагадаємо, що у Раді зібрали підписи за відставку міністра Степанова. Однак у монобільшості заявили, що відставки Степанова не буде. Також нардеп Василь Мокан спростував чутки про можливу відставку міністра.