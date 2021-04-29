Суд залишив Семенченка під вартою
Екс-нардепа підозрюють у створенні приватної військової компанії
Екс-нардепа підозрюють у створенні приватної військової компанії
Печерський районний суд Києва залишив під вартою колишнього народного депутата Семена Семенченка.
Про це повідомив адвокат Семенченка Влад Добош, передає RegioNews з посиланням на УНН.
Адвокат підтвердив, що Семенченка залишили під вартою.
Екс-нардепа підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування.
Як повідомлялося 7 квітня, суд залишив Семенченка в СІЗО до 24 травня без права на заставу. Взяти на поруки Семена Семенченка зголосилося близько десяти осіб.
Нагадаємо, 26 березня СБУ оголосила Семену Семенченку підозру у створенні ПВК. Він фігурує у цій справі разом із агентом НАБУ Євгеном Шевченком.
Того ж дня Семенченка суд відправив під варту на 2 місяці. Запобіжний захід - без права внесення застави.
27 березня підозрюваного у створенні приватної армії Семенченка поклали у лікарню. Він знаходився під охороною та отримував медичну допомогу.
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