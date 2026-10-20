На трасі Київ – Одеса після атаки перекрили рух: як об’їхати
На автодорозі М-05 Київ – Одеса, на ділянці з 13-го по 15-й км, у районі перехрестя до селища Чабани, тимчасово обмежено рух транспорту в напрямку Києва
Про це повідомляє кореспондент RegioNews та патрульна поліція.
Рух у напрямку столиці перекритий, тоді як у напрямку Одеси транспорт рухається двома смугами.
Об'їзд у напрямку Києва: через населені пункти Чабани та Гатне.
На місці працюють патрульні, які забезпечують безпеку дорожнього руху на перехресті Чабани – Гатне.
Водіям рекомендують враховувати ситуацію під час планування маршруту та за можливості обирати альтернативні шляхи.
Відео – за посиланням.
Нагадаємо, раніше кореспондент RegioNews повідомив, що вранці 20 жовтня під Києвом, поблизу селища Чабани, зафіксували приліт у районі торговельного центру "Епіцентр". Над місцем події здіймався густий чорний дим.
За даними прокуратури, загинули троє людей, ще четверо поранені.