На трасі Київ – Одеса після атаки перекрили рух: як об’їхати

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На автодорозі М-05 Київ – Одеса, на ділянці з 13-го по 15-й км, у районі перехрестя до селища Чабани, тимчасово обмежено рух транспорту в напрямку Києва

Про це повідомляє кореспондент RegioNews та патрульна поліція.

Рух у напрямку столиці перекритий, тоді як у напрямку Одеси транспорт рухається двома смугами.

Об'їзд у напрямку Києва: через населені пункти Чабани та Гатне.

На місці працюють патрульні, які забезпечують безпеку дорожнього руху на перехресті Чабани – Гатне.

Водіям рекомендують враховувати ситуацію під час планування маршруту та за можливості обирати альтернативні шляхи.

Відео – за посиланням.

Нагадаємо, раніше кореспондент RegioNews повідомив, що вранці 20 жовтня під Києвом, поблизу селища Чабани, зафіксували приліт у районі торговельного центру "Епіцентр". Над місцем події здіймався густий чорний дим.

За даними прокуратури, загинули троє людей, ще четверо поранені.