Суд оставил Семенченко под стражей

Экс-нардепа подозревают в создании частной военной компании

Экс-нардепа подозревают в создании частной военной компании

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Об этом сообщил адвокат Семенченко Влад Добош, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Адвокат подтвердил, что Семенченко оставили под стражей.

Экс-нардепа подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

Как сообщалось 7 апреля, суд оставил Семенченко в СИЗО до 24 мая без права на залог. Взять на поруки Семена Семенченко вызвалось около десяти человек.

Напомним, 26 марта СБУ объявила Семену Семенченко подозрение в создании ЧВК. Он фигурирует в этом деле вместе с агентом НАБУ Евгением Шевченко.

В тот же день Семенченко суд отправил под стражу на 2 месяца. Мера пресечения без права внесения залога.

27 марта подозреваемого в создании частной армии Семенченко положили в больницу. Он находился под охраной и получал медицинскую помощь.