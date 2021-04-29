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29 апреля 2021, 18:23 925

Суд оставил Семенченко под стражей

29 апреля 2021, 18:23 925
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Экс-нардепа подозревают в создании частной военной компании
Фото из открытых источников
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Печерский районный суд Киева оставил под стражей бывшего народного депутата Семена Семенченко.

Об этом сообщил адвокат Семенченко Влад Добош, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Адвокат подтвердил, что Семенченко оставили под стражей.

Экс-нардепа подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

Как сообщалось 7 апреля, суд оставил Семенченко в СИЗО до 24 мая без права на залог. Взять на поруки Семена Семенченко вызвалось около десяти человек.

Напомним, 26 марта СБУ объявила Семену Семенченко подозрение в создании ЧВК. Он фигурирует в этом деле вместе с агентом НАБУ Евгением Шевченко.

В тот же день Семенченко суд отправил под стражу на 2 месяца. Мера пресечения без права внесения залога.

27 марта подозреваемого в создании частной армии Семенченко положили в больницу. Он находился под охраной и получал медицинскую помощь.

суд арест адвокат решение Семен Семенченко

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