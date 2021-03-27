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Підозрюваного у створенні приватної армії Семенченка поклали у лікарню
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27 березня 2021, 17:13 177

Підозрюваного у створенні приватної армії Семенченка поклали у лікарню

27 березня 2021, 17:13 177
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Він знаходиться під охороною та отримує медичну допомогу
Він знаходиться під охороною та отримує медичну допомогу
Фото: з відкритих джерел
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Народного депутата України VIII скликання Семена Семенченка, якого напередодні арештували на два місяці за підозрою у створенні приватної військової компанії, госпіталізували. 

Як передає RegioNews, про це повідомив його адвокат Влад Добош.

До Семена Семенченка в лікарню не пускає конвой, а конвою наказав якийсь начальник, мотивуючи тим, що субота - вихідний день, у них інструкція", - написав адвокат.

Він зазначив, що подав заяву про втручання в роботу захисника.

Нагадаємо, 26 березня Печерський районний суд Києва відправив під варту Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування.

Нагадаємо, 26 березня Семенченка суд відправив під варту на 2 місяці. Запобіжний захід - без права внесення застави.

Як повідомлялося, СБУ оголосила Семену Семенченку підозру у створенні ПВК. Він фігурує у цій справі разом із агентом НАБУ Євгеном Шевченком.

Агенту НАБУ Шевченку призначили 5 млн грн застави у справі про ПВК. У разі несплати застави, він перебуватиме в СІЗО до 24 травня.

СБУ СІЗО ушпиталення ПВК Вагнера Семен Семенченко ПВК

 
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