В окупованому Криму засудили до 10 років в’‎язниці двох громадян України

Їхні імена та прізвища не розголошуються

Їхні імена та прізвища не розголошуються

Фото: із відкритих джерел

В окупованому Криму так званий "Бахчисарайський районний суд" засудив до 10 років в’‎язниці двох громадян України начебто за "замах на незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин".

Про це повідомляє видання "Крим. Реалії" із посиланням на повідомлення "суду", передає RegioNews.

Кожен з винних проведе найближчі десять років у виправній колонії суворого режиму”, - йдеться в повідомленні.

Згідно із матеріалами справи, начебто 20-річний уродженець Донецької області, що проживав в Криму, був "кур’єром", і розкладав наркотики у визначених місцях. Стверджується, що він втягнув у цю справу свого знайомого, теж громадянина України, 1998 року народження.

У "суді" заявляють, що під час обшуків в українців нібито вилучили електронні ваги, психотропну речовину і наркотичні засоби.

Повідомляється, що підозрювані "погодились із звинуваченням та визнали свою провину, давши докладні свідчення”. Їхні імена та прізвища не розголошуються. Також відсутні публічні коментарі обвинувачених або сторони їхнього захисту.

Нагадаємо, в окупованому Криму засудили на майже 4 роки українського військового. Бійця 95-ї десантно-штурмової бригади окупанти викрали у травні 2020 року.