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07 квітня 2021, 15:07 251

Суд залишив Семенченка в СІЗО до 24 травня без права на заставу

07 квітня 2021, 15:07 251
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Взяти на поруки Семена Семенченка зголосилося близько десяти осіб
Взяти на поруки Семена Семенченка зголосилося близько десяти осіб
Фото: із відкритих джерел
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Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні клопотання адвокатів нардепа 8-го скликання Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні приватної військової компанії, і залишив без змін запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Про це повідомляє Страна.UA, передає RegioNews.

Суд дозволив Семенченку вийти зі скляного боксу під час засідання і сидіти поруч із адвокатами.

Захисники Семена Семенченка заявили, що 26 березня він самостійно прибув до печерського суду на засідання, і немає жодних підстав тримати його під вартою.

Також вони зазначали, що Семенченко має трьох неповнолітніх синів, тож повинен фінансово їх забезпечувати, а робити це у СІЗО він не зможе.

Взяти на поруки Семена Семенченка зголосилося близько десяти осіб, зокрема, нардеп кількох скликань Степан Хмара.

Суд ухвалив залишити без змін запобіжний захід. Семенченко залишиться під арештом до 24 травня. За словами екс-нардепа, він не здивований, що було прийняте таке рішення.

Через два тижні, якщо мене залишать під вартою, я оприлюдню дані по створенню військового формування, в формуванні якого мене звинувачують. Люди, які можуть мислити, розуміють, що без схвалення СБУ таке формування створити неможливо", - заявив Семенченко.

Нагадаємо, 26 березня Печерський районний суд Києва відправив під варту Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування.

Того ж дня Семенченка суд відправив під варту на 2 місяці. Запобіжний захід - без права внесення застави.

СБУ оголосила Семену Семенченку підозру у створенні ПВК. Він фігурує у цій справі разом із агентом НАБУ Євгеном Шевченком.

Агенту НАБУ Шевченку призначили 5 млн грн застави у справі про ПВК. У разі несплати застави, він перебуватиме в СІЗО до 24 травня.

26 березня Семенченка суд відправив під варту на 2 місяці. Запобіжний захід - без права внесення застави.

6 квітня дружина Семенченка звернулась до Зеленського з проханням про допомогу.

суд СІЗО арешт Семен Семенченко ПВК

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