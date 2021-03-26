СБУ оголосила Семену Семенченку підозру у створенні ПВК
Служба безпеки України вручила нардепу 8 скликання Семену Семенченку підозру у створення незаконних збройних формувань.
Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.
Отримав в СБУ підозру в створенні незаконного збройного формування для боротьби з ПВК Вагнер на території Іраку, Сирії та Лівії. З метою провокування міжнародних конфліктів і вербування добровольців на території України”, - написав Семенченко.
Він додав, що обрання запобіжного заходу відбудеться в п'ятницю, 26 березня. Засідання розпочнеться о 17:00 в Печерському суді Києва.
Нагадаємо, 24 березня СБУ провела обшук у агента НАБУ Шевченка, його підозрюють у створенні незаконних збройних формувань.
Того ж дня в Службі безпеки України заявили, що агент НАБУ Євген Шевченко спільно із нардепом 8 скликання Семеном Семенченком створив приватну військову компанію і займався постачанням в Україну з Росії військових товарів.
Пізніше агент НАБУ Шевченко заперечив свою причетність до звинувачень СБУ у створенні приватної армії.