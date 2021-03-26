СБУ оголосила Семену Семенченку підозру у створенні ПВК

Він фігурує у цій справі разом із агентом НАБУ Євгеном Шевченком

Він фігурує у цій справі разом із агентом НАБУ Євгеном Шевченком

Фото: із відкритих джерел

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Отримав в СБУ підозру в створенні незаконного збройного формування для боротьби з ПВК Вагнер на території Іраку, Сирії та Лівії. З метою провокування міжнародних конфліктів і вербування добровольців на території України”, - написав Семенченко.

Він додав, що обрання запобіжного заходу відбудеться в п'ятницю, 26 березня. Засідання розпочнеться о 17:00 в Печерському суді Києва.

Нагадаємо, 24 березня СБУ провела обшук у агента НАБУ Шевченка, його підозрюють у створенні незаконних збройних формувань.

Того ж дня в Службі безпеки України заявили, що агент НАБУ Євген Шевченко спільно із нардепом 8 скликання Семеном Семенченком створив приватну військову компанію і займався постачанням в Україну з Росії військових товарів.

Пізніше агент НАБУ Шевченко заперечив свою причетність до звинувачень СБУ у створенні приватної армії.