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26 березня 2021, 15:51 177

СБУ оголосила Семену Семенченку підозру у створенні ПВК

26 березня 2021, 15:51 177
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Він фігурує у цій справі разом із агентом НАБУ Євгеном Шевченком
Він фігурує у цій справі разом із агентом НАБУ Євгеном Шевченком
Фото: із відкритих джерел
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Служба безпеки України вручила нардепу 8 скликання Семену Семенченку підозру у створення незаконних збройних формувань.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Отримав в СБУ підозру в створенні незаконного збройного формування для боротьби з ПВК Вагнер на території Іраку, Сирії та Лівії. З метою провокування міжнародних конфліктів і вербування добровольців на території України”, - написав Семенченко.

Він додав, що обрання запобіжного заходу відбудеться в п'ятницю, 26 березня. Засідання розпочнеться о 17:00 в Печерському суді Києва.

Нагадаємо, 24 березня СБУ провела обшук у агента НАБУ Шевченка, його підозрюють у створенні незаконних збройних формувань.

Того ж дня в Службі безпеки України заявили, що агент НАБУ Євген Шевченко спільно із нардепом 8 скликання Семеном Семенченком створив приватну військову компанію і займався постачанням в Україну з Росії військових товарів.

Пізніше агент НАБУ Шевченко заперечив свою причетність до звинувачень СБУ у створенні приватної армії.

підозра СБУ кримінальна справа Семен Семенченко ПВК

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