Фото: поліція

Подія сталася вранці 20 жовтня на одній із залізничних станцій у Хаджибейському районі Одеси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо, 49-річний чоловік переходив колії у невстановленому місці та не реагував на звукові сигнали, які подавав машиніст вантажного потягу. Попри застосоване машиністом екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося.

Чоловік отримав тяжкі травми, зокрема травматичну ампутацію руки. Його госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють усі деталі та обставини події.

Нагадаємо, ввечері 18 жовтня у Львові біля стадіону "Динамо" потяг збив 21-річну дівчину. Від отриманих травм вона загинула.