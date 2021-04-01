Протест на Банковій: суд відправив активіста Філімонова під домашній арешт

Суддя Крістіна Константинова вирішила, що активіст буде цілодобово перебувати вдома

Суддя Крістіна Константинова вирішила, що активіст буде цілодобово перебувати вдома

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 1 квітня Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжній захід організатору акції на підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента Сергію Філімонову, яка відбулася 20 березня.

Про це повідомляє видання Pavlovsky.news, передає RegioNews.

Філімонову інкримінують хуліганство і нанесення тілесних ушкоджень поліцейським, а також підпал таблички Офісу президента.

Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Прокуратура клопотала про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 23 травня.

Адвокати Філімонова заявили, що суддя не вислухала свідків сторони захисту, не надала можливості показати відео, де видно, як Сергій просить протестувальників не атакувати поліцейських. Філімонов буде оскаржити це рішення в апеляції.

Сьогодні професійне свято нашого президента, я отримав 2 місяці домашнього арешту через фаєри біля "шапітолія". Тільки зараз дізнався, що фаєр став зброєю для нанесення тілесних ушкоджень, тим більше, коли ці пошкодження не нанесені", - заявив Філімонов з ганку суду.

Після чого його прихильники запалили десяток фаєрів.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму у 2 мільйони гривень.

Також "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка". Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента.

Згодом журналісти підрахували, скільки реально коштує усунути пошкодження на будівлі ОП, відмити граніт і реставрувати двері обійдеться щонайбільше в 50 тис. грн.