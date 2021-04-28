Терехов не здатний відстоювати інтереси Харкова в Києві - експерт

Як тільки Терехов намагається щось вирішити самостійно, то потрапляє в безглузді історії, вважає експерт

Як тільки Терехов намагається щось вирішити самостійно, то потрапляє в безглузді історії, вважає експерт

В. о. мера Харкова Ігор Терехов сьогодні не є тим керівником міста, який готовий відстоювати інтереси харків'ян у Києві. Поки він лише користується службовим становищем і адмінресурсом, при цьому щодня показує свою практичну нездатність і скандальність.

Як пише у своєму блозі експерт Володимир Цибулько, майбутні осінні вибори мера Харкова для центральної влади, а саме для Офісу Президента, вже сьогодні виглядають дуже непросто. Враховуючи також те, що у партії влади немає своєї кандидатури для походу на вибори.

І Ігор Терехов, не найкращий соратник Кернеса, за збігом обставин, і за підтримки голови МВС став саме тією фігурою, яка Банковій здалася зручною. Так що Терехов-формально все ще як би під прапором свого покійного шефа (хоча Терехов вже свідомо виводить Кернеса з інформпростору і агітує більше під брендом Успішний Харків. Ігор Терехов), але за фактом він на контакті з Києвом, звідки отримує цінні вказівки. Хоча навряд чи йому це допоможе", - пише експерт.

При цьому, як зазначає Цибулько, як тільки він намагається щось вирішити самостійно, то потрапляє в дурні історії: "З останнього – підпал машин людей по виданню опонента. Не могли з Києва таке санкціонувати, це чиста самодіяльність. За що, до речі, Терехова до Києва викликали та по голові настукали. Але він не може бути цілодобово на дистанційному управлінні, так що обов'язково ще якось накосячить".

Також, як зазначає експерт, сьогодні Терехов практично не впливає на процеси в Харкові. До того ж і команда, яку зібрав Кернес – розбігається, а керувати містом без своїх людей практично неможливо.

"І ніхто особливо з Тереховим працювати не хоче. Адже він зараз ніхто, хоча і в. о. мера. Стати кимось може, якщо виграє вибори. Але це ще велике питання. Виборча кампанія ще не стартувала, повний набір кандидатів невідомий, а Терехов веде свою кампанію в режимі фальстарту, користуючись службовим становищем і адмінресурсом. Так що йти до нього в команду немає сенсу поспішати, через пару місяців можна залишитися ні з ким і, ні з чим", – вважає експерт.

Крім того, як пише Цибулько, впливовим харків'янам Терехов може бути цікавий тільки як посередник між Харковом і Києвом, але і в цій ролі він виглядає дивно.

Що це за посередник харківських еліт, якщо він постійно на телефонному управлінні з Києва? Він у Харкові чиї інтереси намагається представляти? Рано чи пізно питання може стати дуже важливим про те, наскільки Терехов свій для тих харківських еліт, які поки зберігають нейтралітет", – пише Цибулько.

Також, на думку експерта, вся нинішня вага Терехова як політичної фігури створена за підтримки з Києва, а не його власним ресурсом. При цьому, він з кожним днем примудряється показати свою практичну нездатність, скандальність і просто репутаційну токсичність – саме для тих, хто його вирішив підтримати.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року у зв'язку з достроковим припиненням повноважень мера Геннадія Кернеса через його смерть.

Також нагадаємо, вибори Харківського міського голови призначені на 31 жовтня 2021 року. Виборча кампанія де-факто вже стартувала. В даний час в Харкові дуже складна ситуація з епідемією коронавірусу. У місті катастрофічно не вистачає місць у лікарнях, кисню і апаратів ШВЛ. Смертність у Харкові - одна з найвищих по країні. При цьому Терехов у розпал третьої хвилі епідемії полетів до Туреччини , де, за інформацією ЗМІ, відпочивав у розкішному готелі.