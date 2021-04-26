У "Слузі народу” розповіли, де зможе працювати Вітренко після Міненерго

Рада може зібратися на окреме засідання, щоб змінити керівника відомства

Рада може зібратися на окреме засідання, щоб змінити керівника відомства

Фото: із відкритих джерел

У випадку призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики нинішньому тимчасовому очільнику відомства Юрію Вітренку можуть запропонувати посаду в Офісі президента.

Про це під час брифінгу сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає RegioNews.

Не знаю, ким залишиться в команді Вітренко, до його ділових якостей питань не виникає, він професіонал... Можливо, в Офісі президента. Як ви бачите, пан Милованов в уряді закінчив роботу, але потім приєднався до команди Офісу президента, як радник", - сказав Корнієнко.

Він додав, що Верховна Рада може на окремому позачерговому засіданні розглянути питання про призначення Германа Галущенка міністром енергетики вже в четвер, 29 квітня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Слуги" розглядають кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики.