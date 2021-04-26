Зеленський доручив Єрмаку підготувати його зустріч з Путіним

Поки невідомо, де саме відбудеться зустріч

Поки невідомо, де саме відбудеться зустріч

Офіс президента

Про це Зеленський повідомив в ході поїздки на ЧАЕС, пише RegioNews.

"Я дійсно запропонував зустрітися на Донбасі. Президент РФ підтвердив бажання зустрітися, але запропонував у Москві. Я дав завдання керівнику ОП, щоб він з'єднувався з адміністрацією президента Путіна, щоб вони дійшли згоди, знайшли місце або місто, де ми могли б зустрітися", - сказав глава держави.

У Кремлі цей факт не заперечують, однак наголосили, що поки деталей немає.

Нагадаємо, раніше у ТКГ повідомили, що зустріч Зеленського і Путіна може пройти тільки в нейтральній країні.