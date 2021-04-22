Марцинкив - Хомчаку: "Если бы мы в 2014 году "думали", то этой страны уже бы не было"

Мэр Франковска ответил на призыв начальника Генштаба не создавать добровольческих отрядов

Мэр Франковска ответил на призыв начальника Генштаба не создавать добровольческих отрядов

Фото из открытых источников

Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив отмечает, что инициатива создавать добровольческие отряды на случай полномасштабного вторжения России не только законна, но и необходима.

Об этом сообщил Руслан Марцинкив в интервью RegioNews.

Городской голова Ивано-Франковска рассказал, что 29 мужчин, которые уже воевали на Востоке, сейчас работают в муниципальной инспекции, а всего в структуре горсовета таких около трех сотен. Они готовы идти на войну при потребности в первых рядах, поэтому нужно обеспечить такую возможность.

История показывает, что война неизбежна. Будет ли она завтра, или послезавтра - к ней надо быть готовыми. Почему мы не готовимся, а сидим в кустах? У меня в муниципальной инспекции есть ребята, которые воевали, их 29. По всей структуре – до трех сотен. Большинство из них, разумеется, в случае эскалации пойдут на войну. Потому что они это пережили, им снится та война, они ее чувствуют. Вот сейчас я еду на Восток, то среди них желающих поехать много. Поэтому считаю, что воевать должны те, кто умеют, - сказал Марцинкив.

Он напомнил практику, которая существовала в Украине когда-то: что на войну отцы шли за детей и считает, что государство должно стимулировать желание заниматься военным делом у тех, кто это желание имеет.

Зачем призывать тех, кто не хочет воевать? А как раз те, кто хотят, должны быть на списке в первую очередь. Более того: они должны быть в одном отряде. Они тогда будут эффективными, когда будут чувствовать, что им в спину никто не выстрелит. А при нашем количестве спецслужб, работающих в Министерстве обороны и других, надо быть готовым ко всему. 2014-й год показал, что если бы не добровольцы, то кто знает, где бы мы уже врага остановили. Поэтому надо просто быть готовыми, - считает Марцинкив.

Он добавил, что это не является нарушением закона – иметь список добровольцев "на случай чего". Это значит, что они вызвались идти первыми при необходимости.

Еще древние римляне говорили: Хочешь мира – готовься к войне. Поэтому мы должны были бы сейчас показывать, что мы максимально готовы к войне. Чтобы враг не полез – надо показать, что у нас есть зубы. На всех уровнях. В каждом областном центре чтобы была территориальная оборона, учили стрелять из автоматов, пулеметов ... Это не значит, что мы агрессивны. Мы просто готовы.

На вопрос, как он откликнется на призыв руководителя Генштаба не создавать добровольческие отряды, мэр ответил, что списки уже созданы.

Ну Хомчак сказал. А у меня уже есть список. И что? Это запрещено законом-иметь список людей, которые готовы защищать свою страну? - сказал Марцинкив.

Он назвал это демонстрацией готовности дать отпор агрессору и примером информационной войны.

Если бы мы в 2014 году думали, как кто относится, то этой страны уже бы не было. Сегодня надо показывать, что мы готовы к отпору. Это пример информационной войны. Враг будет видеть, что мы готовимся, задумается о своих больших потерях. А показывать слабость, в переговорах – можно проиграть, не начав бой. Мы не должны прятать голову в кусты. Потому что им до лампочки – Москве и ее прихвостням, что мы заявляем, что мы их не будем тревожить, - пояснил Руслан Марцинкив.

Как сообщалось 15 апреля, в Ивано-Франковске создадут отряд добровольцев из-за возможной агрессии РФ. Его планируют использовать в случае вторжения в Украину войск Российской Федерации.

17 апреля в Генштабе призвали местную власть не создавать военизированные формирования. Там отреагировали на инициативу мэров Западноукраинских городов создать отряды добровольцев.