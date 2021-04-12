Міська рада Івано-Франківська вимагає провести перевибори на округах № 87 та № 50
Депутати Івано-Франківської міської ради направили звернення до президента України, голови Служби безпеки та Центральної виборчої комісії з проханням призначити повторне голосування в одномандатних виборчих округах № 50 та № 87.
Про це стало відомо із трансляції пленарного засідання позачергової 6-ї сесії VIII скликання, передає RegioNews.
За таке рішення проголосували 32 депутати.
Івано-Франківська міська рада звертається до Служби безпеки України з вимогою розслідувати масові підкупи виборців протягом виборчої кампанії та порушення чинного законодавства України в день виборів, а також під час встановлення результатів проміжних виборів на одномандатних виборчих округах № 50 та № 87”, - зачитали депутати текст звернення.
Також депутати Івано-Франківської міської ради закликають ЦВК визнати результати виборів на одномандатних виборчих округах № 50 та № 87 недійсними та призначити перевибори народних депутаті.
Нагадаємо, 6 квітня депутати Івано-Франківської облради вимагали перевиборів у окрузі № 87.
Також повідомлялось, що суд визнав протиправним протокол ОВК про підсумки голосування.