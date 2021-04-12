09:02  12 квітня
Коронавірус в Україні: після вихідних кількість нових інфікованих різко впала
14:19  12 квітня
Нардепи будуть харчуватися "Святим Духом" і поститися, поки їдальня закрита на локдаун - Корнієнко
08:11  12 квітня
Доба в ООС: бойовики гатили із заборонених озброєнь та гранатометів
UA | RU
UA | RU
12 квітня 2021, 15:21 63

Міська рада Івано-Франківська вимагає провести перевибори на округах № 87 та № 50

12 квітня 2021, 15:21 63
Читайте также на русском языке
Ще однією вимогою є розслідування порушень під час довиборів в Раду
Ще однією вимогою є розслідування порушень під час довиборів в Раду
Фото: blitz.if.ua
Читайте также
на русском языке

Депутати Івано-Франківської міської ради направили звернення до президента України, голови Служби безпеки та Центральної виборчої комісії з проханням призначити повторне голосування в одномандатних виборчих округах № 50 та № 87.

Про це стало відомо із трансляції пленарного засідання позачергової 6-ї сесії VIII скликання, передає RegioNews.

За таке рішення проголосували 32 депутати.

Івано-Франківська міська рада звертається до Служби безпеки України з вимогою розслідувати масові підкупи виборців протягом виборчої кампанії та порушення чинного законодавства України в день виборів, а також під час встановлення результатів проміжних виборів на одномандатних виборчих округах № 50 та № 87”, - зачитали депутати текст звернення.

Також депутати Івано-Франківської міської ради закликають ЦВК визнати результати виборів на одномандатних виборчих округах № 50 та № 87 недійсними та призначити перевибори народних депутаті.

Нагадаємо, 6 квітня депутати Івано-Франківської облради вимагали перевиборів у окрузі № 87.

Також повідомлялось, що суд визнав протиправним протокол ОВК про підсумки голосування.

Івано-Франківськ горсовет голосування перевибори звернення

У Раді допустили винесення питання про вибори в ОРДЛО на референдум
12 квітня 2021, 13:29
Довибори в окрузі №87: суд визнав протиправним протокол ОВК про підсумки голосування
12 квітня 2021, 11:06
Міська рада Миколаєва просить Кабмін скасувати деякі обмеження карантину
09 квітня 2021, 14:29
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Українські мільярдери: як змінилися їхні статки за останній кризовий рік
Міражі для Харкова. Навіщо Терехов пригнав у місто турецькі автобуси
Всі публікації »
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua