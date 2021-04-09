У ЗСУ запевняють, Україна не готує наступ на Донбасі
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що поширені Росією повідомлення про нібито "підготовку України до наступу на Донбас" не відповідають дійсності та носять характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, пише RegioNews.
Хомчак закликав не піддаватись на провокації, щоб не ставати інструментом гібридної війни у руках ворога.
За його словами, Росія штучно загострює ситуацію для досягнення власних геостратегічних цілей. Нарощення військ уздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях використовується Кремлем у якості додаткового інструменту тиску.
Генерал-полковник пояснив, що вище військово-політичне керівництво України визначило політико-дипломатичний сценарій врегулювання збройного конфлікту у Донецькій та Луганській областях як пріоритетний.
"Звільнення тимчасово окупованих територій силовим шляхом неминуче призведе до загибелі великої кількості цивільних громадян і втрат серед військовослужбовців, що є неприйнятним для України. Будучи відданою загальнолюдським цінностям та нормам міжнародного гуманітарного права, наша держава на перше місце ставить життя своїх громадян", – зауважив Руслан Хомчак.
Нагадаємо, у прикордонних районах півдня України оголосили збори тероборони.