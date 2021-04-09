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09 квітня 2021, 16:58 5

У ЗСУ запевняють, Україна не готує наступ на Донбасі

09 квітня 2021, 16:58 5
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Там вважають, що ці чутки - провокації з боку Росії
Там вважають, що ці чутки - провокації з боку Росії
Фото з відкритих джерел
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Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що поширені Росією повідомлення про нібито "підготовку України до наступу на Донбас" не відповідають дійсності та носять характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, пише RegioNews.

Хомчак закликав не піддаватись на провокації, щоб не ставати інструментом гібридної війни у руках ворога.

За його словами, Росія штучно загострює ситуацію для досягнення власних геостратегічних цілей. Нарощення військ уздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях використовується Кремлем у якості додаткового інструменту тиску.

Генерал-полковник пояснив, що вище військово-політичне керівництво України визначило політико-дипломатичний сценарій врегулювання збройного конфлікту у Донецькій та Луганській областях як пріоритетний.

"Звільнення тимчасово окупованих територій силовим шляхом неминуче призведе до загибелі великої кількості цивільних громадян і втрат серед військовослужбовців, що є неприйнятним для України. Будучи відданою загальнолюдським цінностям та нормам міжнародного гуманітарного права, наша держава на перше місце ставить життя своїх громадян", – зауважив Руслан Хомчак.

Нагадаємо, у прикордонних районах півдня України оголосили збори тероборони.

Україна військові ЗСУ Генштаб Руслан Хомчак

 
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