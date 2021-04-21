Терміни строкової служби не змінюються – роз’яснення Генштабу

Військовослужбовці строкової військової служби ЗСУ до виконання бойових завдань в районі проведення ООС не залучаються

Військовослужбовці строкової військової служби ЗСУ до виконання бойових завдань в районі проведення ООС не залучаються

Фото з Facebook-сторінки Генштабу

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України на Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Головне управління персоналу - J1 ГШ ЗСУ повідомляє, що відповідно до статті 15 "Про військовий обов’язок і військову службу" (далі - Закон України) на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу, - йдеться в повідомленні.

Відповідно до статті 23 Закону України строки строкової військової служби в календарному обчисленні встановлюються: для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних силах та інших військових формуваннях - до 18 місяців; для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістр - до 12 місяців.

Строк проходження строкової військової служби визначається законодавством України в залежності від наявності у особи відповідного ступеню вищої освіти (магістр), а не від факту отримання вищої освіти, - наголошують у Генштабі ЗСУ.

У відомстві також зауважують, що на цей час військовослужбовці строкової військової служби в ЗСУ залучаються в першу чергу для забезпечення життєдіяльності військових частин в пунктах постійної дислокації (крім тих, які дислокуються в Донецькій та Луганській областях).

Як і раніше, військовослужбовці строкової військової служби Збройних сил України до виконання бойових завдань в районі проведення операції Об’єднаних сил не залучаються, - сказано в повідомленні.

Крім того, у Генштабі ЗСУ наполегливо рекомендують користуватися лише перевіреною інформацією та не поширювати чуток, ретельно перевіряти дані, які безпосередньо стосуються Збройних сил України.

Як повідомлялося, 24 лютого Зеленський підписав указ про проведення призовів у 2021 році. Призовників не будуть залучати до виконання бойових завдань в зоні ООС.

Минулого року Рада дозволила рятувальникам ДСНС не проходити службу в армії. Парламент вніс зміни в закон "Про військовий обов'язок і військову службу".