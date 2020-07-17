Справа Майдану: НАБУ оголосило про підозру голові Окружного адмінсуду Вовку

В приміщенні суду проходять обшуки

В приміщенні суду проходять обшуки

Фото: Facebook

НАБУ повідомило про підозру голові Окружного адміністративного суду Павлу Вовку і його заступнику Євгену Аблову.

Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов, передає RegioNews.

Також повідомлення про підозру вручили п’яти іншим суддям і керівнику Державної судової адміністрації Зиновію Холоднюку.

За інформацією Бутусова, їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади в рамках справ Майдану.

Підозри побудовані на вивченні записів розмов в кабінеті Вовка, частина яких була опублікована в 2019-му році на прес-конференції. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути через судові рішення на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення, - пише журналіст.

За словами Бутусова, їх не будуть затримувати на місці, оскільки таке рішення може прийняти Антикорупційний суд. Він додав, що в Окружному адміністративному суді і в судовій адміністрації проходять обшуки.

Цікаво, що оскільки Спеціальний антикорупційний прокурор Назар Холодницький зараз у відпустці, підозру підписав заступник генпрокурора Андрій Любович", - написав він.

Інформацію про обшуки в підтвердили Окружному адмінсуді та заявили, що слідчі дії проходять на підставі ухвали Ленінського районного суду Кропивницького.

Нагадаємо, НАБУ викликало колишнього міністра екології відразу на три допити у справы про хабар в $6 мільйонів.