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09 квітня 2021, 08:41 437

Затриманого на хабарі брата судді Вовка відправили під варту із заставою у 35 мільйонів

09 квітня 2021, 08:41 437
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Під вартою затриманий буде до 4 червня
Під вартою затриманий буде до 4 червня
Фото: з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд відправив брата голови ОАСК Павла Вовка - Юрія Зонтова під варту з альтернативою застави у 35 мільйонів 185 тисяч гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на засідання ВАКС, що транслювалося в YouTube.

Так, прокурори клопотали у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 70 мільйонів гривень. За словами самого Зонтова, його річна зарплата становить 400 тисяч гривень і сума застави і близько не співрозмірна з його доходами.

Однак судді вирішили застосувати до підозрюваного Зонтова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з дня його фактичного затримання, тобто до 4 червня 2021 року включно.

Визначити підозрюваному Зонтову Юрію В'ячеславовичу заставу в розмірі 15 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 35 185 000 гривен ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 квітня детективи та прокурори затримали в порядку ст. 208 КПК України "на гарячому" двох адвокатів при отриманні 100 тисяч доларів США з метою подальшої передачі цих коштів суддям ОАСК. За ці гроші "адвокати" обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести "зручне" судове рішення.

У одного з адвокатів, який є братом голови ОАСК, під час проведення слідчих дій були виявлені та вилучені чималі суми грошових коштів: 80 тисяч доларів США (частина неправомірної вигоди), 3 мільйони 700 тисяч доларів США, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень.

Брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова відсторонили від виконання службових обов'язків у Службі зовнішньої розвідки на період досудового розслідування справи про отримання хабаря у 100 тисяч доларів.

Пізніше генпрокурор Венедіктова підписала підозру братові голови ОАСК Вовка.

суд хабар ВАКС адвокат Павло Вовк

 
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