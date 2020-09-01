Вища Рада правосуддя не відсторонила з посади главу ОАСК Вовка

Рішення було ухвалено одноголосно

Рішення було ухвалено одноголосно

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Слідство.Інфо".

Відповідне клопотання генпрокурора Ірини Венедіктової повернули їй без задоволення.

"Клопотання Офісу генерального прокурора про відсторонення Вовка Павла повернути генеральній прокурорці Венедіктовій Ірині Володимирівні без задоволення", — цитує ухвалу ВРП видання.

Наголошується, що члени ВРП підтримали цю ухвалу одноголосно.

Нагадаємо, 11 правоохоронці оголосили в розшук сімох фігурантів справи про можливу спробу захоплення судової влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва. Серед них був і голова ОАСК Павло Вовк.

Також відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура повторно направила поштою керівнику апарату Окружного адміністративного суду міста Києва підозри суддям ОАСК.

12 серпня голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк заявив, що отримав повістку від Національного бюро розслідувань на допит 17-18 серпня.

1 вересня НАБУ опублікувало нові докази впливу голови ОАСК Вовка на Вищу раду правосуддя.