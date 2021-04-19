Посадовця Секретаріату Кабміну судитимуть за хабар у 2,5 млн грн

Йому загрожує позбавлення волі від двох до дванадцяти років

Йому загрожує позбавлення волі від двох до дванадцяти років

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Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно начальника одного з управлінь Секретаріату Кабінету Міністрів України та фінансового директора товариства за фактом вимагання та одержання хабаря.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Встановлено, що посадовець, залучивши директора товариства у якості посередника, вимагав від представника підрядної організації 2,5 млн грн у якості "відкату" за безперешкодне підписання актів виконаних робіт по відновленню фасадів Будинку Уряду та відкликання судових позовів до підрядника.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося територіальним управлінням ДБР у місті Києві.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці встановили причетність колишнього начальника Департаменту вибухотехнічної служби до злочинної діяльності. У разі доведення вини фігурантові може загрожувати до 12 років позбавлення волі.