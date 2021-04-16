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16 квітня 2021, 17:10 51

Суд по Стерненку перенесли на 23 квітня

16 квітня 2021, 17:10 51
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На сьогодні засідання закінчене у зв'язку із завершенням робочого дня
На сьогодні засідання закінчене у зв'язку із завершенням робочого дня
Фото з відкритих джерел
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Одеський апеляційний суд завершив сьогоднішнє засідання по справі, в якій Стерненко намагається домогтися скасування тюремного вироку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал STERNENKO.

Захист оскаржив вирок Сергію Стерненку і Руслану Демчуку за викрадення людини.

Позиція захисту обвинуваченого базується на тому, що справу сфальсифікували, а матеріали звинувачення виходять виключно з заяв потерпілого.

Тим часом прокуратура просила вивчити додатково докази, а потім перейти до питань по їх суті. В результаті у зв'язку із закінченням робочого дня засідання перенесли на 23 квітня на 12-00.

Розгляд моєї апеляції відклали на 23 квітня о 12:00.

Пізніше на своєму каналі викладу відеозапис засідання, і ви зможете побачити і почути, як адвокати рознесли вщент позицію прокурорів і суду 1 інстанції, - написав Стерненко.

Як повідомлялося, сьогодні правоохоронці прийшли з обшуком до Одеського апеляційного суду, де розглядають апеляцію Стерненка. Обшуки проходять також і за місцем проживання суддів.

суд апеляція засідання захист Сергій Стерненко

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