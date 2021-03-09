ВАКС вже вшосте дозволив примусове доставлення глави ОАСК Павла Вовка

Одіозний голова ОАСК п'ять разів не з'являвся до суду попри рішення про примусове доставлення

Одіозний голова ОАСК п'ять разів не з'являвся до суду попри рішення про примусове доставлення

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, передає RegioNews.

Йому хочуть обрати запобіжний захід, оскільки підозрюваний суддя вкотре проігнорував засідання.

Суддя Вовк вкотре не з'явився на засідання. Ухвалено ще одне рішення про його примусове доставлення, засідання призначено на 15 березня", - повідомили в антикорупційному суді.

Нагадаємо, 11 серпня 2020 року правоохоронці оголосили в розшук сімох фігурантів справи про можливу спробу захоплення судової влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва. Серед них був і голова ОАСК Павло Вовк.

Як повідомлялося, голову ОАСК Вовка не можуть доставити на суд - закрився на роботі. Голова суду прийняв всі міри для того, щоб співробітники НАБУ не проникли до нього на роботу.

Раніше повідомлялося, голова ОАСК Вовк назвав рішення ВАКС про його примусовий привід до суду незаконним. Він не планує виконувати "дивне" рішення Вищого антикорупційного суду.

18 лютого ВАКС учетверте ухвалив рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка. 22 лютого голову ОАСК Вовка вп'яте дозволили доставити до суду.